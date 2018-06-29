Менеджер «Рейнджерс»: Кравцову нужно принять решение как можно быстрее

Директор «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию персонала Горди Кларк прокомментировал ситуацию с нападающим Виталием Кравцовым, который был выбран командой на драфте-2018.

«Мы выбрали бы Кравцова на драфте, даже если бы до нашего выбора сохранилась возможность взять высоко оценённого Филиппа Задину. Мы считаем, что Виталий — особенный игрок. То, что он делает в профессиональной мужской лиге КХЛ, говорит о том, что он способен играть и мыслить на элитном уровне. Он может создать момент из ничего.

Виталий может выкупить год своего контракта в России и сыграть в Северной Америке — НХЛ, АХЛ или молодёжной CHL, решение должно быть принято как можно раньше. В то же время ему нужно набрать габаритов и подготовить своё тело, но так происходит с каждым российским хоккеистом, кто приходит к нам. Возьмите, например, Павла Бучневича. Когда он приехал в «Рейнджерс», он даже никогда не видел комнату для взвешивания, но год спустя он был полностью готов, пройдя летнюю подготовку у нас», — приводит слова Кларка New York Post.