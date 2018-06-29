«Слован» продлил соглашение с ветераном клуба и игроком сборной Словакии

«Слован» продлил соглашение с ветераном клуба и защитником сборной Словакии Михалом Серсеном, информирует официальный «твиттер» клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

Следующий сезон станет для 32-летнего хоккеиста 12-м в братиславском клубе. В минувшем сезоне Серсен забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 29 матчах регулярного чемпионата.

За карьеру в КХЛ опытный защитник также выступал в составе «Автомобилиста» и пражского «Лева». В общей сложности Михал принял участие в 300 матчах, в которых набрал 86 (22+64) очков.

В составе сборной Словакии Серсен шесть раз принимал участие в мировых первенствах. В 2012 году Михал стал серебряным призёром чемпионата мира.

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