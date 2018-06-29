Путин вручил Фетисову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин 27 июня вручил государственные награды, сообщается на сайте президента России. На церемонии, которая по традиции проходила в Екатерининском зале Кремля, был награждён первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за активное участие в общественной, политической жизни страны.

Фетисов — заслуженный мастер спорта СССР (1978), заслуженный тренер России (2002), действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2003). Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба».