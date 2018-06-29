Фетисов — Путину: последние 18 лет я в команде президента нашей страны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов обратился к президенту России Владимиру Путину на церемонии вручения прославленному хоккеисту ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Для меня большая честь сегодня быть в этом зале и получить высокую награду моей страны из рук человека, которого бесконечно уважаю. Конечно, в этот праздничный день хотелось бы сказать слова благодарности моим родителям – они сейчас видят эту церемонию, – своей семье за ежедневную заботу, которая дает мне возможность делать свое дело хорошо.

Конечно, в этот день не могу не вспомнить моих друзей по команде. Владимир Владимирович, мне повезло, я все время играл в тех командах, которые ставили перед собой самые высокие цели. И конечно, таланты этих ребят помогли мне быть сегодня здесь вместе с вами. Хотел бы сказать слова благодарности наставникам, врачам, массажистам – людям, которые незримо делали тот результат, которого мои команды добивались, в которых я играл.

Последние 18 лет я в команде президента нашей страны – это совершенно другая задача, совершенно другие цели. Поэтому хочу вам сказать слова благодарности за ту поддержку, все-таки мы должны говорить сегодня, что спорт, если говорить о нём, стал в нашей стране государственной политикой. Это не только голы, очки, секунды, чемпионы. Это сегодня и профилактика правонарушений, алкоголя, наркотиков, табака, формирование успешности. То есть спорт у нас стал стандартом жизни. Конечно, это ваша заслуга. Спасибо большое.

Не могу не сказать о молодёжной политике, чем я занимаюсь в последнее время. Всё-таки мне кажется, что с вашими последними шагами молодежная политика становится у нас приоритетом. Может быть, даже и национальной идеей. Все-таки, конечно, мы понимаем, что воспитать молодых людей – это значит создать тот задел на будущее нашей великой страны. И хотел бы вам пожелать, Владимир Владимирович, ещё несколько десятков лет поиграть в хоккей. Всё-таки, конечно, пример президента для всех – это дорогого стоит. Когда выходит президент на лёд, то и губернаторы, и мэры городов, конечно, понимают, что необходимо создавать условия, необходимо это дело дальше продвигать», – сказал Фетисов.