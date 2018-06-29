Дрегер: «Питтсбург» должен иметь варианты усиления, кроме подписания Джонсона

Обозреватель TSN Даррен Дрегер прокомментировал возможные варианты усиления состава «Питтсбург Пингвинз» и кадровую работу генерального менеджера команды Джима Рутерфорда.

«Я верю в то, что «Питтсбург» действительно заинтересован в приобретении защитника Джека Джонсона. Сообщение о том, что «пингвины» хотят предложить ему пятилетний контракт, появилось из надёжного источника. Я знаю, что в идеале «Питтсбург» хочет заполучить хорошего игрока обороны, но единственное, что может помочь это сделать, — убрать кого-то с большой зарплатой.

Возможно, будет обмен голкипера Тристана Джарри. «Питтсбургу» нужен вратарь, но Джарри не получит возможность проявить себя, пока в команде есть Мэтт Мюррей. Возможно, у Рутерфорда есть в резерве сделка помимо приглашения Джонсона», — сказал Дрегер в эфире радиостанции Montreal TSN 690.

Напомним, что Джарри после 1 июля может стать ограниченно свободным агентом.