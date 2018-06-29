Защитник «Детройта» Майк Грин может избежать выхода на рынок свободных агентов

По информации MLive.com, защитник Майк Грин и «Детройт Ред Уингз» добились прогресса в переговорах о двухлетнем контракте, который позволит хоккеисту избежать выхода на рынок свободных агентов.

1 июля 32-летний хоккеист может получить статус неограниченно свободного агента. В минувшем регулярном сезоне он сыграл 66 матчей за «Детройт», набрал в них 33 (8+25) очка, но пропустил последние семь игр чемпионата из-за травмы шеи. В 2018 году Грин во второй раз в карьере принял участие в Матче звёзд НХЛ.

Защитник был задрафтован клубом «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году в первом раунде под общим 29-м номером. За 13 сезонов в НХЛ хоккеист провёл 787 матчей в составе «Кэпиталз» и «Ред Уингз», заработав в них 464 (142+322) балла и ещё 37 (10+27) очков в 76 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

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