Ромасько: в НХЛ нет утечки негативной информации – это я заметил чётко

Знаменитый российский арбитр Евгений Ромасько рассказал о реакции североамериканских СМИ и представителей команд на ошибки судей в Национальной хоккейной лиге.

«Что касается СМИ, то в НХЛ вы никогда не прочитаете ничего негативного. Наоборот, они стараются делать некую популяризацию судейства. Там следят за жизнью каждого арбитра, выставляют различные посты. У нас был молодой арбитр, который являлся профессиональным игроком в гольф (Гаррет Рэнк. — Прим. «Чемпионата»). Недавно он был отобран на US Open – знаменитый турнир. Про него сразу написали, что он, оказывается, ещё и в гольф умеет играть. Лига в целом старается поддерживать положительный имидж.

Каждый день существуют какие-то человеческие ошибки, без них никуда. Но нет утечки негативной информации – это я заметил чётко. Критика со стороны команд? Всё это проходит в узком кругу, внутри лиги. В СМИ я такого никогда не читал. Да, бывали недовольства, но куда без них? Обычный рабочий процесс. Всегда есть победившая и проигравшая команда. Просто всё это держится внутри лиги. Считаю, что это создаёт позитивную атмосферу.

Игроки? Достаточно часто подъезжают, узнают, как у тебя дела, спрашивают про семью. Это очень приятно, тебя сразу наполняют положительные эмоции. Хоть мы с хоккеистами и находимся по разные стороны баррикад, но взаимная поддержка обязательна», — сказал Ромасько в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Евгением Ромасько читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 июня.