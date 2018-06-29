«Барыс» заключил пробный контракт с 32-летним Талгатом Жайлауовым

Как стало известно сайту Шайба.kz, нападающий Талгат Жайлауов подписал пробный контракт с астанинским «Барысом». Форвард пройдёт учебно-тренировочные сборы с командой, и по их результатам тренерский штаб примет дальнейшее решение.

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В прошедшем сезоне 32-летний воспитанник усть-каменогорской школы хоккея сыграл за астанинский «Барыс» 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (9+5) очков. В составе «Номада» он провёл 3 игры в чемпионате Казахстана и отметился заброшенной шайбой.

По информации издания, игрок уже приступил к индивидуальным тренировкам под руководством экс-главного тренера «Барыса» Эдуарда Занковца и тренера по физической подготовке Владислава Занковца.