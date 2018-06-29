Дан. Квартальнов: чаще в комментариях пишут гадости, например, что я блатной

Нападающий ХК «СКА-Нева» Данила Квартальнов рассказал о своей реакции на комментарии болельщиков в его адрес.

«Недавно порадовало, что появилась статья в «Википедии» про меня – приятно, что меня упомянули в народной энциклопедии. Больше интересно читать комментарии в социальных сетях от адекватных людей, даже если человеку я не нравлюсь, но он может это спокойно и аргументированно выразить. Чаще же в комментариях пишут гадости, например, что я блатной. Иногда просто удивляешься, что творится в голове у людей, которые строчат целые гневные статьи в комментариях, хотя ничего обо мне толком не знают», — цитирует Квартальнова официальный сайт ВХЛ.

20-летний нападающий является племянником главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова. В составе молодёжной сборной России хоккеист стал бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.