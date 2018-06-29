Минское «Динамо» подписало пробный контракт с 23-летним защитником

Белорусский защитник Дмитрий Заламай подписал пробное соглашение с минским клубом.



Последние два сезона 23-летний Заламай защищал цвета «Гомеля». В минувшем розыгрыше чемпионата Беларуси Дмитрий сыграл 42 матча регулярки и плей-офф, набрав 15 (5+10) очков, 30 минут штрафа и «+16» по системе «плюс/минус».

Также в активе Заламая выступления за РЦОР Раубичи, минские «Юниор» и «Юность», «Буран» (Воронеж, ВХЛ) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск, ВХЛ). Дважды за свою карьеру Дмитрий попадал в состав молодёжной сборной Беларуси, набрав в 10 матчах чемпионатов мира 7 (2+5) результативных баллов.