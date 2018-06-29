Экс-защитник «Магнитки» и «Куньлуня» Ник Шаус перешёл в «Слован»

Братиславский «Слован» объявил о пополнении защитником Ником Шаусом.

31-летний игрок обороны выступал в минувшем сезоне в Континентальной хоккейной лиге за «Куньлунь» и магнитогорский «Металлург». В общей сложности он провёл 53 матча чемпионата КХЛ, записав в свой актив 16 (4+12) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 28 минутах штрафного времени.

Ранее Шаус играл за клубы NCAA, ECHL, AHL, а также в чешском, австрийском и немецком чемпионатах.

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