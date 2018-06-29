«Вашингтон» подписал 4-летний контракт с Михалом Кемпны на $10 млн

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании четырёхлетнего соглашения с защитником Михалом Кемпны, информирует пресс-служба клуба НХЛ.

По новому контракту Кемпны будет зарабатывать $ 2,5 млн в год. Его зарплата по истекающему однолетнему контракту составляла $ 900 тыс.

27-летний чешский защитник перешёл в «Кэпиталз» по ходу сезона из «Чикаго Блэкхоукс». В регулярном чемпионате он суммарно набрал 10 (3+7) очков в 52 матчах при полезности «+13». В плей-офф-2018 он провёл 24 матча, отметившись 5 (2+3) очками при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафа.