Дрю Даути продлит контракт с «Лос-Анджелесом» на восемь лет

Защитник «Лос-Анджелес» Дрю Даути находится на финальной стадии переговоров по заключению восьмилетнего продления соглашения с «королями», информирует издание The Fourth Period.

Нынешний восьмилетний контракт Даути, подписанный 29 сентября 2011 года, действует ещё год и завершится после сезона-2018/19. Новое соглашение вступит в силу с начала сезона-2019/20.

Хоккеист установил личный рекорд в минувшем сезоне, набрав 60 (10+50) очков. Даути был выбран «Кингз» под вторым номером на драфте 2008 года. В НХЛ он играл только за «Лос-Анджелес», набрав 422 (102+320) очка в 770 матчах. В 2016 году защитник был награждён призом Норриса и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014).