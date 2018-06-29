Евгений Лисовец подписал новый однолетний контракт с минским «Динамо»

Белорусский игрок Евгений Лисовец подписал новый контракт с минским клубом. Защитник заключил одностороннее соглашение, срок которого составляет один год.

В прошлом сезоне Лисовец провёл в форме «зубров» 36 матчей, набрал 8 (4+4) очков и заработал 26 минут штрафа при показателе полезности «-10». Евгений выступает за «Динамо» с 2013 года. Всего на его счету в КХЛ 225 матчей, из них 10 – в плей-офф. В общей сложности он набрал 34 (14+20) очка при показателе полезности «-38» и 135 минутах штрафного времени.