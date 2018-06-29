Морис: после выхода в финал конференции от «Виннипега» будут ждать большего

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал, что постоянно размышляет над тем, как помочь игрокам справиться с возросшими ожиданиями в новом сезоне. В минувшем чемпионате команда вышла в финал Западной конференции.

«От нас неизбежно будут ждать большего. Если команда вышла в финал конференции, то все начинают думать, что в следующем году она должна завоевать Кубок Стэнли. Но на самом деле следующего шага может и не быть. Нам надо стать жёстче, лучше, стабильнее.

Посмотрим, какой у нас будет состав в новом сезоне. В тренировочном лагере нам надо достучаться до каждого игрока и объяснить ребятам, что снова пробиться в плей-офф будет очень сложно.

В Канаде есть хорошие команды, которые прекрасно понимают, в каком положении мы находимся. Они не смогли повторить свой успех и выйти в плей-офф во второй раз подряд. Так что я хочу психологически подготовить команду к борьбе. Я намерен очень много времени уделить этому аспекту, когда буду летом готовиться к сборам», — сказал Морис.