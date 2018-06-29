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Защитник «Вегаса» Лука Сбиса выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Вегаса» Лука Сбиса выйдет на рынок свободных агентов
Хоккей / НХЛ

Агент Андре Руфэнер, представляющий интересы защитника Лука Сбисы, заявил, что «Вегас Голден Найтс» не делал ему контрактного предложения. Теперь игрок вышел на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

Ранее генеральный менеджер финалистов плей-офф Кубка Стэнли Джордж Макфи сообщил, что Сбиса ответил отказом на предложение «Вегас Голден Найтс».

1 июля 28-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом. В сезоне-2017/18 швейцарский защитник провёл 42 матча за «Вегас Голден Найтс», в которых набрал 18 (2+16) очков.

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