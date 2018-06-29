«Югра» подписала контракт с 35-летним нападающим Андреем Рычаговым

Состав ханты-мансийской команды пополнил нападающий Андрей Рычагов. Контракт с игроком рассчитан на один сезон.



35-летний воспитанник петербургской школы хоккея минувший сезон провёл в питерском «СКА-Нева». Всего в «регулярке» он сыграл 50 матчей и набрал 26 (7+19) очков. В 21 встрече плей-офф он заработал 9 (2+7) очков.



Приход в «Югру» в ВХЛ для Рычагова станет возвращением, так как в сезоне-2009/10 он уже защищал цвета ханты-мансийского клуба. Нападающий является двукратным обладателем кубка Братины – в сезоне-2007/08 в составе «Химика» (Воскресенск) и в сезоне-2009/10 в составе «Югры».

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