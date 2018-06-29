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Виталий Кравцов отметился голом и пасом за «Рейнджерс» в матче лагеря развития

Виталий Кравцов отметился голом и пасом за «Рейнджерс» в матче лагеря развития
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий Виталий Кравцов, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте-2018, продолжает участие в тренировочном лагере команды.

Форвард в двустороннем матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, ранее появилась информация, что Кравцов может выкупить контракт у челябинского «Трактора», за который выступает в КХЛ. В конце нынешней недели запланирована новая встреча генерального менеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона и североамериканского агента игрока Пола Теофаноса.

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