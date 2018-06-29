«Вашингтон» официально назначил Тодда Рирдена главным тренером

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о назначении Тодда Рирдена главным тренером команды.

Рирден ранее на протяжении четырёх лет работал в тренерском штабе «Вашингтона», а до этого был помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз» и тренировал фарм-клуб этой команды в АХЛ. В «Кэпиталз» Рирден отвечал за защитников и игру в большинстве.

18 июня предыдущий наставник «Вашингтона» Барри Тротц ушёл из команды, не договорившись с руководством о продлении контракта. В минувшем сезоне он привёл «Кэпиталз» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. Впоследствии его назначили тренером «Нью-Йорк Айлендерс».

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