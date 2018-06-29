«Флорида» согласовала однолетний контракт с форвардом Фрэнком Ватрано

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о достижении соглашения об однолетнем контракте с 24-летним нападающим Фрэнком Ватрано.

В минувшем сезоне он был обменян в стан «Пантерз» из «Бостон Брюинз». За «Флориду» Ватрано провёл 16 матчей, записав в актив 8 (5+3) результативных баллов при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В НХЛ Фрэнк провёл 124 матча, в которых набрал 39 (25+14) очков.

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