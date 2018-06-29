Маклеллан: Рирден отлично подходит для того, чтобы возглавить «Вашингтон»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал назначение главным тренером команды Тодда Рирдена.

«Мы понимаем, что Тодд отлично подходит для того, чтобы возглавить наш хоккейный клуб. Видя его тренерский опыт, коммуникативные способности, подход к работе, мы уверены, что Тодд заслужил эту возможность. Он сыграл неотъемлемую роль в завоевании Кубка Стэнли. Мы считаем, что его назначение на должность главного тренера позволит нашей организации беспрепятственно войти в следующий сезон», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».