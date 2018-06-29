Валентин Зыков согласовал двухлетний контракт с «Каролиной» на $1,35 млн

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Валентин Зыков согласовал новый двухлетний контракт с клубом.

По этому соглашению в следующем сезоне Зыков заработает $ 650 тыс., а за чемпионат-2019/20 — $ 700 тыс.

23-летний Зыков большую часть прошедшего сезона провёл в фарм-клубе АХЛ, став лучшим бомбардиром лиги с 33 заброшенными шайбами. Нападающий провёл также 10 матчей в НХЛ за основную команду «Каролины», в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4» и двух минутах штрафного времени.

За свою карьеру Зыков провёл 12 матчей в НХЛ, набрав в них 8 (4+4) результативных баллов.

Календарь НХЛ сезона-2018/19