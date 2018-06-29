Нападающий «Вашингтона» Джей Бигл может перейти в «Ванкувер»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл может пополнить состав «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи, переход может состояться уже в воскресенье, 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Предыдущее соглашение Бигла с «Вашингтоном» было рассчитано на три года и $ 5,25 млн. Джей выступал за «Кэпиталз» с 2008 года.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий провёл 79 матчей регулярного чемпионата, набрав 22 (7+15) очка. В плей-офф он записал в свой актив 8 (2+6) результативных баллов в 23 встречах.