Генменеджер «Каролины»: Зыков доказал, что способен играть результативно

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Дон Уоддел прокомментировал подписание двухлетнего контракта с российским нападающим Валентином Зыковым.

«Валентин — габаритный игрок, который в прошлом сезоне на уровне АХЛ и НХЛ доказал, что обладает способностью результативно играть у ворот», — приводит слова Уоддела официальный сайт «Каролины».

23-летний Зыков большую часть прошедшего сезона провёл в фарм-клубе в АХЛ, став лучшим бомбардиром лиги с 33 заброшенными шайбами. Нападающий провёл также 10 матчей в НХЛ за основную команду «Каролины», в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4» и двух минутах штрафного времени.