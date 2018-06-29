«Аризона» провела встречи с ван Римсдайком, Перроном и Грабнером

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» провёл встречи с тремя нападающими, выходящими на рынок свободных агентов.

По информации TSN, руководство клуба крайне заинтересовано в приобретении сильного крайнего нападающего. «Аризона» имеет под потолком зарплат $ 19 млн, и это даёт хороший шанс подписать одного из вингеров, не собирающихся продлевать контракты со своими нынешними клубами.

Встречи были проведены с форвардом «Каролины» Джеймсом ван Римсдайком, а также нападающими «Вегаса» Дэвидом Перроном и «Рейнджерс» Михаэлем Грабнером.