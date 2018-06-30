Даути — о восьмилетнем контракте: «Лос-Анджелес» снова хочет стать победителем

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал согласование нового контракта с командой на восемь лет.



«Перед прошлым сезоном у нас сменились тренер и генменеджер? Роб Блэйк и Люк Робитайл согласились занять эти места, потому что они хотят побеждать, хотят трансформировать команду, снова сделать из нее победителя. Я не знаю, каковы их планы на межсезонье, но у нас подрастает молодёжь, и это меняет дело. С моей точки зрения, у команды есть потенциал, есть будущее. Меня это полностью устраивает, я с удовольствием останусь в команде», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



Напомним, недавно трёхлетний контракт с клубом подписал россиянин Илья Ковальчук.

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