Блэйк: Даути — один из лучших защитников в мире, рады подписать с ним контракт

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк прокомментировал согласование с защитником Дрю Даути нового контракта на восемь лет. По информации Боба Маккензи, 28-летний Даути станет самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба.



«Дрю Даути – один из лучших защитников в мире. Поэтому мы очень рады, что смогли договориться с ним и он останется в команде на длительный срок.



Это замечательная новость для нас и наших болельщиков. Мы сообщим другие подробности относительно этого контракта, когда он будет подписан и формально представлен», – приводит слова Блэйка официальный сайт НХЛ.