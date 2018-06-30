Стивенс — об игровом времени Ковальчука: у нас даже Копитар не играет 24 минуты

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс поделился мнением об игровых умениях Илья Ковальчука, с которым клуб подписал контракт на три года.



«Во-первых, я считаю, что Ковальчук по-прежнему очень хороший хоккеист. Он держит себя в форме. Это габаритный игрок. А это значит, что мы получили крупного и забивного форварда. Он умеет бросать в касание, но я думаю, что многие недооценивают его способность играть в пас. Последите за ним повнимательнее.



Ковальчук играл в сезоне-2012/13 по 24 минуты за игру? У нас даже Анже Копитар не играет по 24 минуты. Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах. Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его», — цитирует Стивенса официальный сайт лиги.

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