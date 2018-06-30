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Котканиеми: хочу встретиться с болельщиками «Монреаля», они сумасшедшие

Котканиеми: хочу встретиться с болельщиками «Монреаля», они сумасшедшие
Хоккей / НХЛ

Нападающий Йеспери Котканиеми, выбранный «Монреаль Канадиенс» под третьим номером драфта, поделился впечатлениями от первых тренировок с командой.

«Неделя получилась напряжённой. Мои друзья в Финляндии очень рады. Было и будет много разных мероприятий. Замечательный город. Мне нравится. Слышал, что здесь сумасшедшие болельщики. Очень хочу встретиться с ними.

Я крупный парень, мне нравится жёсткая борьба. Это по мне. Я умею читать игру, могу играть в обороне.

Барков? Я все время наблюдал за ним. Это великий игрок, очень спокоен на льду. Мне это нравится», — цитирует Котканиеми официальный сайт НХЛ.

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