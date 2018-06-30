Антона Худобина в «Бостоне» может сменить Кари Лехтонен

Российского голкипера Антона Худобина, который близок к уходу из «Бостон Брюинз», может сменить финский вратарь Кари Лехтонен, сообщает в своём «твиттере» журналист Мэтт Калман. Ранее стало известно, что Худобин хочет добиться значительного повышения зарплаты. По действующему контракту с клубом из Массачусетса игрок получает $ 2,5 млн.



В минувшем сезоне НХЛ 32-летний Худобин провёл 32 матча, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков. 34-летний Лехтонен в регулярном чемпионате-2017/18 отыграл за «Даллас Старз» 37 матчей, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.

