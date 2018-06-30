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Ридер, от которого отказался «Лос-Анджелес», ведёт переговоры с пятью клубами

Ридер, от которого отказался «Лос-Анджелес», ведёт переговоры с пятью клубами
Хоккей / НХЛ

Как сообщает TSN, нападающий Тобиас Ридер ведёт переговоры сразу с пятью клубами НХЛ. Немецкий нападающий, которому «Лос-Анджелес» не предложил новый контракт, имеет предложения от «Оттавы Сенаторз», «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Цена на игрока растёт, из-за чего от идеи его приглашения отказался «Эдмонтон».

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Ридер принял участие в 78 играх, записав в актив 25 (12+13) баллов при показателе полезности "-1" и 0 минут штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 13 минут за встречу.

Напомним, «Лос-Анджелес» заключил трёхлетний контракт с нападающим Ильёй Ковальчуком.

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