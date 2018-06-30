35-летний форвард Верметт не хочет завершать карьеру

35-летний нападающий Антуан Верметт не планирует завершать карьеру, и ведёт переговоры сразу с несколькими клубами НХЛ, сообщает TVA Sports. Прежний клуб хоккеиста, «Анахайм Дакс», не стал предлагать ветерану новое соглашение.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Верметт провёл 64 матча, отметившись 16 (8+8) очками при показателе полезности "-5" и 34 минутах штрафного времени. Также форвард сыграл в двух матчах Кубка Стэнли-2018. На счету Верметта 1046 игр в НХЛ и 515 (228+287) баллов в активе.