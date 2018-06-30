Михайлов: Петров в последние годы жизни мечтал о победе ЦСКА в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов произнёс речь на открытии памятника своему партнёру по сборной СССР, легендарному форварду Владимиру Петрову.



«Вот уже год как нет моего друга, с которым мы провели вместе всю сознательную жизнь. Он был замечательным хоккеистом, семьянином, другом. Мне очень не хватает этого общительного человека, мы ведь ежедневно созванивались, обсуждали вопросы по детской школе ЦСКА, по главной команде.



ЦСКА – это часть нашего сердца. Петров перед уходом говорил, что он хотел выиграть Кубок Гагарина, и именно такая задача стоит перед клубом. ЦСКА – это не просто четыре буквы, это целая эпоха. Не будет процветания в нашем хоккее без ЦСКА. Владимир Петров, человек с большой буквы, всегда будет в наших сердцах», – цитирует Михайлова «Р-Спорт».

«Прощай, наш друг!». Соперники и друзья – о Владимире Петрове Третьяк, Быков, Аркадий Ротенберг выразили соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.