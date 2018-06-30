А. Свечников: сейчас не переживаю, но через пару месяцев начну волноваться

Российский нападающий системы клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился ожиданиями от игры в Национальной хоккейной лиге. Напомним, форвард был выбран под вторым номером драфта-2018, после шведского защитника Расмуса Далина. Свечников стал девятым россиянином, которого выбрали в топ-3 драфта НХЛ.



«Сейчас я совсем не переживаю. Но через пару месяцев, наверное, стану волноваться», — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

