Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Айлендерс» подписали новые контракты с двумя хоккеистами

«Айлендерс» подписали новые контракты с двумя хоккеистами
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» подписал новые контракты с вратарём Кристофером Гибсоном и защитником Сетом Хелдженсоном, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. Оба хоккеиста подписали двусторонние контракты на два сезона со средней зарплатой при игре в НХЛ $ 675 тыс.

25-летний Гибсон в регулярном чемпионате-2017/18 сыграл 8 матчей в НХЛ, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,65.

27-летний Хелджесон в прошедшем сезоне не выступал за основную команду «Айлендерс».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент