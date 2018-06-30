«Айлендерс» подписали новые контракты с двумя хоккеистами

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» подписал новые контракты с вратарём Кристофером Гибсоном и защитником Сетом Хелдженсоном, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. Оба хоккеиста подписали двусторонние контракты на два сезона со средней зарплатой при игре в НХЛ $ 675 тыс.



25-летний Гибсон в регулярном чемпионате-2017/18 сыграл 8 матчей в НХЛ, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,65.



27-летний Хелджесон в прошедшем сезоне не выступал за основную команду «Айлендерс».