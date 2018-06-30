На Федеральном военном кладбище открыт мемориал Владимира Петрова

В субботу, 30 июня, на Федеральном военном мемориальном кладбище был открыт мемориал Владимира Петрова.
В открытии приняли участие члены семьи великого хоккеиста, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, многолетний партнёр Владимира Владимировича по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов, игроки команды «Красная Армия», ветераны «армейского» клуба, представители хоккейной и спортивной общественности.
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.
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