Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

На Федеральном военном кладбище открыт мемориал Владимира Петрова

На Федеральном военном кладбище открыт мемориал Владимира Петрова
Хоккей / КХЛ

В субботу, 30 июня, на Федеральном военном мемориальном кладбище был открыт мемориал Владимира Петрова.

В открытии приняли участие члены семьи великого хоккеиста, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, многолетний партнёр Владимира Владимировича по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов, игроки команды «Красная Армия», ветераны «армейского» клуба, представители хоккейной и спортивной общественности.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.

«Прощай, наш друг!». Соперники и друзья – о Владимире Петрове
Третьяк, Быков, Аркадий Ротенберг выразили соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент