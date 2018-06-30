Сборную Дании впервые за 24 года возглавил местный тренер

Хоккейная сборная Дании назначила Хайнца Элерса на пост главного тренера, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Элерс сменил шведского специалиста Янне Карлссона и стал первым местным тренером датской сборной за последние 24 года.



52-летний Элерс считается одним из лучших хоккеистов в истории датской сборной, он отыграл за национальную команду девять чемпионатов мира. Также Хайнц Элерс — отец Николая Элерса, одного из лидеров команды НХЛ «Виннипег Джетс», набравшего 60 очков в регулярном чемпионате в минувшем сезоне.