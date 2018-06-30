«Виннипег» обменял Мэйсона и Армию в «Монреаль» на Бурка

Клубы НХЛ «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс» произвели обмен, сообщает официальный сайт «Канадиенс». Состав «Монреаля» пополнили голкипер Стив Мэйсон и нападающий Йоэль Армиа, а также к клубу отошли выбор в седьмом раунде драфта-2019 и выбор в четвёртом раунде драфта-2020, взамен «Джетс» получили защитника Симона Бурка.



25-летний Армиа в регулярном чемпионате-2017/18 провёл 79 матчей, набрав 29 (12+17) очков, добавив два гола в плей-офф. 30-летний Мэйсон отыграл 13 матчей, отражая 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,24. 21-летний Симон Бурк прошлый сезон провёл в АХЛ, выступая за «Лаваль».