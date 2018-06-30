Toronto Star: Беттмэна взяли в зал хоккейных святынь, несмотря на три локаута!

Обозреватель издания The Toronto Star Дэйв Фещук выразил недоумение по поводу недавнего решения специальной комиссии, избравшей комиссара НХЛ Гэри Беттмэна членом Зала хоккейной славы.



«Удивительно, но Лэнни Макдональд, который является председателем совета Зала славы, предпринял необычный шаг по включению нового члена — он сослался на чёткие и ясные финансовые показатели. По подсчётам Макдональда, за четверть века, что Гэри Беттмэн работает комиссаром НХЛ, лига увеличила свои доходы на $ 3,5 млрд.



Это не значит, что Гэри не был бы в будущем достоин стать членом Зала славы. Но сейчас?! Макдональд говорил о беспрецедентном экономическом росте во время правления Беттмэна. Но такой беспрецедентный рост был практически во всех областях спорта, и во многом благодаря огромным телевизионным деньгам. НХЛ по-прежнему сильно зависит от своих прибыльных канадских рынков. Не стоит даже говорить, что обслуживание комиссаром этих франшиз столь же сомнительно, как его служение преданным фанатам. Обычно, когда легенд вводят в Зал славы, упоминают их достижения, определившие эпоху, и приводят статистику. Те, кто ругал Беттмэна за его многочисленные преступления против игры — три локаута и Олимпиада-2018 без НХЛ, — теперь могут только качать головами, потому что Беттмэн закрепился в зале хоккейных святынь», — считает Фещук.



Напомним, что Беттмэн работает комиссаром НХЛ с 1993 года, а хоккеисты могут стать членами Зала славы лишь после окончания карьеры игрока.

25 лет Беттмэна в НХЛ. Это он не отпустил игроков на ОИ, и все послушались Глава НХЛ находится на своём посту уже четверть века и уходить явно не собирается.