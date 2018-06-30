Шэннон: «Виннипег» освобождает место под потолком для перехода Тавареса

Североамериканский журналист Джон Шэннон прокомментировал крупный обмен между «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Состав «Монреаля» пополнили голкипер Стив Мэйсон и нападающий Йоэль Армиа, а также к клубу отошли выбор в седьмом раунде драфта-2019 и выбор в четвёртом раунде драфта-2020, взамен «Джетс» получили только защитника Симона Бурка.



"«Виннипег» очищает место под потолком для приглашения Джона Тавареса, или же переподписания Штястны. «Монреаль» готов сразу отдать голкипера Мэйсона в другой клуб", — рассказал журналист.

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