Смит-Пелли: Рирден помог выиграть Кубок Стэнли, может принести и второй

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли прокомментировал назначение Тодда Рирдена на пост главного тренера.



«Мы все хотим вернуться и попробовать повторить успех с тем же составом. Конечно, это может и не получиться, но именно таковы всеобщие намерения



Рирден проделал отменную работу с обороной и внёс большой вклад в завоевание чемпионства. Так что я думаю, что он отлично себя проявит и однозначно поможет нам вновь выиграть Кубок», — приводит слова Смит-Пелли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, Рирден заменил Барри Тротца, которого не устроила зарплата.