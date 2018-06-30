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Смит-Пелли: Рирден помог выиграть Кубок Стэнли, может принести и второй

Смит-Пелли: Рирден помог выиграть Кубок Стэнли, может принести и второй
Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли прокомментировал назначение Тодда Рирдена на пост главного тренера.

«Мы все хотим вернуться и попробовать повторить успех с тем же составом. Конечно, это может и не получиться, но именно таковы всеобщие намерения

Рирден проделал отменную работу с обороной и внёс большой вклад в завоевание чемпионства. Так что я думаю, что он отлично себя проявит и однозначно поможет нам вновь выиграть Кубок», — приводит слова Смит-Пелли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Рирден заменил Барри Тротца, которого не устроила зарплата.

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