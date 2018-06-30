Инсайдер TSN: Джон Таварес по-прежнему не определился с будущим клубом

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» сообщил, что капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес по-прежнему не имеет определённости по поводу своего будущего.

«Представители Тавареса на данную минуту по-прежнему не уведомили о своём решении ни одну из шести команд, с которыми они вели переговоры», — написал Лебрюн.

Напомним, на этой неделе форвард «островитян» провёл серию встреч с представителями клубов, которые хотели бы подписать с ним контракт. Только «Нью-Йорк Айлендерс» имеют право заключить с хоккеистом контракт на восемь лет, остальные — максимум на семь. «Нью-Йорк» может подписать его в любой день, другие команды — после 1 июля. При этом если Таварес не примет предложения «островитян» до начала июля, то больше не сможет претендовать на восьмилетний контракт.

На игрока претендуют «Айлендерс», «Даллас Старз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».