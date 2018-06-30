Андрей Свечников подписал трёхлетний контракт новичка с «Каролиной»

Российский нападающий Андрей Свечников подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». Соглашение рассчитано на три года.

По информации североамериканских СМИ, годовая зарплата россиянина составит $ 832,5 тыс. с подписным бонусом в $ 277,5 тыс.

Форвард был выбран под вторым номером драфта-2018, после шведского защитника Расмуса Далина. Свечников стал девятым россиянином, которого выбрали в топ-3 драфта НХЛ. 18-летний форвард два года подряд выигрывал звание лучшего проспекта юниорской лиги. Сначала это случилось в USHL, а затем – в OHL. Осенью он пропустил 17 матчей из-за травмы руки, но в итоге это нисколько не помешало ему выиграть гонку снайперов и бомбардиров среди новичков лиги Онтарио – он набрал 72 (40+32) очка в 40 матчах за «Бэрри».

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