«Монреаль» выкупил контракт Мэйсона, «Миннесота» — Энниса

Клубы НХЛ «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд» выставили по одному хоккеисту на драфт отказов, информирует инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

«Монреаль» выкупил контракт голкипера Стива Мэйсона. 30-летний вратарь, в минувшем сезоне сыгравший 13 матчей в НХЛ, на данный момент принадлежит «Канадиенс». Его годовая зарплата составляла $ 4,1 млн.

«Миннесота» выставила на драфт отказов форварда Тайлера Энниса, который в минувшем сезоне в 74 матчах набрал 22 (8+14) очка. Благодаря этому «Уайлд» смогут освободить примерно $ 2,4 млн под потолком зарплат.