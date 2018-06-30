«Торонто» и «Калгари» заинтересованы в форварде «Каролины» Дереке Райане

Клубы НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз» находятся в списке ключевых претендентов на форварда «Каролины Харрикейнз» Дерека Райана, который 1 июля выходит на рынок свободных агентов.

По информации TSN, «Торонто» ещё не сделал Райану окончательного предложения, так как ждёт, чем закончится ситуация с Джоном Таваресом, который по-прежнему не определился со своим будущим. «Калгари» уже предложил 31-летнему форварду многолетний контракт.

В минувшем сезоне Дерек провёл 80 матчей регулярного чемпионата НХЛ, набрав 38 (15+23) очков.