Дрегер: «Даллас» выглядит подходящим вариантом для Антона Худобина

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере» заявил, что «Даллас Старз» является хорошим вариантом для продолжения карьеры российского голкипера Антона Худобина.

«Пока «Даллас» ожидает решения Джона Тавареса, клуб ведёт работу по другим позициям. «Старз» выглядят хорошо подходящим клубом для голкипера Антона Худобина», — написал Дрегер.

Ранее стало известно, что Худобин покинет «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн.



В минувшем сезоне НХЛ Худобин провёл 32 матча, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.