«Нью-Джерси» подписал однолетний контракт с голкипером Эдди Лэком

Шведский голкипер Эдди Лэк подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», по которому он заработает $ 650 тыс. Соглашение носит односторонний характер, информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Лэк выступал за «Дэвилз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности он провёл восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру в НХЛ Эдди провёл 145 матчей. Большую часть прошлого сезона 30-летний швед отыграл в АХЛ, проведя 21 матч, при проценте отражённых бросков 90,2.