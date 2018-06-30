Генменеджер «Каролины»: Свечников — талант, вокруг него можно строить команду

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Дон Уоддел прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с российским нападающим Андреем Свечниковым.

«Для нашей команды это очень волнующий момент. Андрей обладает таким уровнем таланта, вокруг которого можно строить команду. В команде «Каролина Харрикейнз» его ждёт яркое будущее», — сказал Уоддел.

Свечников был выбран под вторым номером драфта-2018, после шведского защитника Расмуса Далина. Он стал девятым россиянином, которого выбрали в топ-3 драфта НХЛ. 18-летний форвард два года подряд выигрывал звание лучшего проспекта юниорской лиги.