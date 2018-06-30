Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Генменеджер «Каролины»: Свечников — талант, вокруг него можно строить команду

Генменеджер «Каролины»: Свечников — талант, вокруг него можно строить команду
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Дон Уоддел прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с российским нападающим Андреем Свечниковым.

«Для нашей команды это очень волнующий момент. Андрей обладает таким уровнем таланта, вокруг которого можно строить команду. В команде «Каролина Харрикейнз» его ждёт яркое будущее», — сказал Уоддел.

Свечников был выбран под вторым номером драфта-2018, после шведского защитника Расмуса Далина. Он стал девятым россиянином, которого выбрали в топ-3 драфта НХЛ. 18-летний форвард два года подряд выигрывал звание лучшего проспекта юниорской лиги.

20 русских на драфте НХЛ! Такого не было 14 лет
Среди них внук Билялетдинова.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент