Экс-защитник «Авангарда» и «Сибири» Николай Глухов продолжит карьеру в ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» подписало односторонний контракт на один год с защитником Николаем Глуховым, сообщает официальный сайт клуба ВХЛ.

В прошлом сезоне 23-летний воспитанник челябинской школы хоккея выступал в составе владивостокского «Адмирала» и провёл 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отдал две голевые передачи.

Ранее Николай Глухов провёл четыре сезона в КХЛ и сыграл 131 матч, выступая в таких командах, как омский «Авангард», «Адмирал», новосибирская «Сибирь» и челябинский «Трактор».