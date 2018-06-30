Защитник «Коламбуса» Иэн Коул может перейти в «Бостон»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иэн Коул, выходящий 1 июля на рынок свободных агентов, может стать трансферной целью «Бостон Брюинз», информирует издание Boston Globe.

29-летний защитник перешёл в «Коламбус» во время трансферного дедлайна сезона-2017/18 из «Питтсбург Пингвинз». В составе «Блю Джекетс» он провёл 20 матчей регулярного чемпионата, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «+11». В розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли Коул принял участие в шести встречах, отдав три результативные передачи.